Детские сады, школы и торговые центры Томска получили сообщения о заложенной взрывчатке

Томский Обзор / Фото: 19 августа 2022 // Фото: riatomsk.ru

Правоохранительные органы ищут автора фейковой рассылки о возможной угрозе жизни томичей в детских садах, школах и торговых центрах, сообщает РИА Томск со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

Сегодня, 19 августа, пользователи выложили в социальных сетях скриншоты сообщений о том, что «во всех торговых центрах находится 450 грамм взрывчатки». Такое же послание получила и редакция РИА Томск. В строке со списком получателей письма также значатся администрация города и редакция «ГТРК-Томск».

«По всем признакам, сообщение носит фейковый характер, тем не менее у спецслужб есть отработанный и эффективный порядок реагирования на подобные, пусть даже ложные, угрозы», — цитируется в сообщении замгубернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

По информации обладминистрации, правоохранительные службы уведомили органы образования о ложном характере тиражируемого сообщения и уже устанавливают личность и локацию злоумышленника. Угрозы могут быть классифицированы как террористические преступления, наказуемые сразу несколькими статьями Уголовного кодекса РФ.

«Мы нон-стоп на связи с руководством и персоналом всех учебных заведений региона, здоровью их воспитанников точно ничего не угрожает. Инициатор злой шутки уже устанавливается», — отметил Толстоносов.

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