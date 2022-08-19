Бывший вице-мэр Томска Цымбалюк получил контроль в мусорном операторе «АБФ Логистик»

19 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Бывший заместитель мэра Томска Александр Цымбалюк увеличил долю в уставном капитале ООО «АБФ Логистик» с 35% до 58,33%. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 12 августа, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Кроме того, свою долю в «АБФ Логистик» с 25% до 41,67% также увеличил гендиректор компании Константин Чаринцев — брат бывшего директора УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» (регоператор по обращению с твердыми отходами в Томске и Томском районе — прим.ред.) Николая Чаринцева. Последнему ранее принадлежали 40% уставного капитала компании, но по итогам указанных сделок он перестал быть участником «АБФ Логистик».

ООО «АБФ Логистик», по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в июне 2013 года, специализируется на систематическом сборе и вывозе коммунальных, крупногабаритных и строительных отходов. В 2021 году выручка компании составила 211,8 млн рублей, увеличившись в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом. Чистая прибыль по итогам 2021 года равнялась 34,7 млн рублей.

По данным с сайта компании, «АБФ Логистик» осуществляет свою деятельность в Асиновском, Первомайском, Зырянском, Тегульдетском районах Томской области, владеет парком специализированной техники.

Цымбалюк покинул пост вице-мэра Томска в конце ноября 2017 года, о причинах его ухода не сообщалось. Цымбалюк работал в администрации Томска с 2001 года, прошел путь от консультанта отдела контрольного комитета до руководителя аппарата и и. о. первого заместителя мэра. В 2009 году он стал управляющим делами администрации Томска, работал на высоких должностях при двух мэрах: Николае Николайчуке и Иване Кляйне.

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