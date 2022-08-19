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В Томской области женщина восемь раз ударила ножом кавалера за то, что он сделал ей предложение

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В Томской области 44-летний мужчина получил множественные ножевые ранения после двух попыток сделать предложение, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, потерпевший пришел в квартиру к 38-летней жительнице Кривошеинского района, сделал ей предложение руки и сердца и сразу же получил отказ. После этого мужчина вновь повторил свое предложение, однако, его настойчивость не понравилась даме сердца. Снова отказав кавалеру женщина нанесла ему не менее восьми ударов ножом в область головы и спины.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщина заключена под стражу.

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