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Томичей приглашают на благотворительную выставку кошек Воскресенской горе

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В субботу, 19 августа, в Томске на Воскресенской горе пройдет благотворительная ярмарка-раздача животных. На мероприятии томичи смогут выбрать себе котов в возрасте от 2 месяцев до 5 месяцев, включая породистых, а также щенков европейской и шотландской овчарки.

Как сообщают организаторы, на ярмарке, организованной приютом «Мягкие лапки», будут представлены картины, книги и авторские текстильные игрушки от мастера Анны Тереховой. Все желающие также могут принести корм или другие вкусняшки питомцам томских приютов.

«Так как животных подкидывают все чаще будем очень рады лоткам, желательно новым. Подобранный питомец должен пройти двухнедельный карантин, в связи с этим очень нуждаемся в клетках № 3, 4, 5 для животных», — рассказала один из организаторов выставки Лариса Прохорова.

Посетители, желающие забрать животное, должны принести с собой паспорт и переноску. Организаторы оформят договор. Все новые хозяева получат сертификаты на льготную стерилизацию.

«Томичи, приютившие животное, должны будут сделать фотоотчет из дома и сообщить о состоянии пушистика. Если он не приживется, то мы заберем его обратно», — отметила Лариса Прохорова.

Ярмарка будет работать с 13.00 до 18.00 на Воскресенской горе по адресу: ул. Бакунина, 3. В случае дождя животных переместят в комфортное помещение внутри Музея истории Томска.

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