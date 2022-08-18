Нижегородский «Автобелстрой» за 350,9 млн рублей отремонтирует 14 км участка трассы Томск-Каргала-Колпашево

18 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области» («Томскавтодор») заключило контракт с ООО «Автобелстрой» (Нижний Новгород) на ремонт 14,3 км трассы Томск-Каргала-Колпашево в Томском и Шегарском районах Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

«Автобелстрой» стал победителем аукциона на ремонт дороги, предложив 350,86 млн рублей при начальной (максимальной) стоимости контракта 392 млн рублей. Средства на ремонт дороги будут выделены из областного бюджета.

Согласно документации, подрядчик должен заменить дорожную одежду на участке дороги Томск-Каргала-Колпашево к сентябрю 2023 года.

Участок, который должен быть отремонтирован, является частью Северной широтной дороги (часть маршрута Нижневартовск — Томск, пересекает три района Томской области).

Кроме того, в начале августа «Томскавтодор» заключил контракт с «Автобелстроем» на ремонт 7,6 км дороги трассы Первомайское — Орехово в Первомайском районе Томской области, где планируется заменить гравийное покрытие на асфальт к февралю 2024 года. Стоимость работ составит 174,7 млн руб.

ООО «Автобелстрой», по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в октябре 2015 года, занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Учредителем компании является Наталья Холопова.

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