Томские художники начали расписывать окна дома на «розочке»

18 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В среду, 17 августа, в рамках фестиваля народных культур «Окно в живую традицию» стартовала роспись окон дома по ул. Розы Люксембург, 72б. Арт-консервация этого здания проводится совместно с еврейской общиной Томска.

Предполагалось, что роспись пройдет 14 августа с привлечением томичей и развлекательной программой, однако, из-за дождя мероприятие перенесли на 17 августа. В этот день профессиональные художники Лукия Мурина и Николай Исаев расписывали окна самостоятельно.

«В проект „Арт-консервация“ нас пригласила Ольга Павлова (соорганизатор проекта - прим.ред.). Ей было важно поработать с нами, как с основателями и авторами проекта „Жесть-арт“ - мы одними из первых художников в Томске обратили внимание на законсервированные жестью деревянные дома», — рассказала «Томскому Обзору» Лукия Мурина.

Эскизы разрабатывал и создавал Николай Исаев. На них изображены разнообразные символы еврейской культуры.

«Для нас тема была, конечно, новой и несмотря на то, что нас консультировали специалисты из синагоги, было непросто соблюсти все тонкости. На самом деле, это был для нас эксперимент. Мы впервые участвовали в уличном проекте, для которого требовалось согласование эскизов — это оказалось тоже непросто. Но мы поддерживаем все проекты, которые направлены на привлечение внимания к состоянию томской архитектуры», — добавила Мурина.

Так как процесс работы под дождем и ветром затруднителен при использовании бумажных трафаретов, художники успели сделать небольшую часть из задуманного. Планируется, что 24 августа состоится арт-консервация с привлечение томичей и развлекательной программой.

Напомним, дом на «розочке» стал четвёртым в этом году объектом, который расписывают волонтеры в рамках проекта. Всего в 2022 году организаторами запланирована арт-консервация 6 домов. Уже полностью закончены дома на ул. Красноармейской, 77, пер. Николая Островского, 7 и ул. Татарской, 20. Остальные здания планируется расписать в августе.

В рамках проекта «Арт-консервация» иллюстраторы и художники Томска которые украшают окна различными сюжетами. Так в этом году они используют в росписи узоры разных национальных диаспор.

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».