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Томичей приглашают на юбилейный geek-конвент CON.Версия

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В выходные, 20 и 21 августа, в Центре культуры Томского государственного университета пройдет 10-й конвент для любителей аниме, комиксов и компьютерных игр CON.Версия. Гостей ждут выступления, игротеки, мастер-классы, ярмарка и соревнования по киберспорту, сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.

На CON.Версии все желающие смогут будет услышать песни k-pop исполнителей, увидеть сражения рыцарей и джедаев, окунуться в виртуальную реальность, купить уникальные стикеры и открытки Сибирских иллюстраторов, попробовать угощения из Азии и Америки, выбрать себе новую мангу.

Гостей мероприятия также получат возможность сфотографироваться с Бетменом, обняться с Наруто и выпить кофе с Гарри Поттером. В сценической программе световые шоу, выступления танцоров coverdance команд, артистическое фехтование. В мероприятии примут участие гости из Новосибирска, Кемерово, Барнаула и Красноярска.

Между двумя днями программы пройдет «Ночь Настольных игр», где в уютной обстановке можно будет освоить интересные настолки, научиться играть или найти компанию для партии в «Бэнг!».

CON.Версия стартует в 12.00 в ЦК ТГУ (пр. Ленина, 36). С подробной программой мероприятия можно ознакомиться здесь. Билеты можно купить онлайн или в магазинах:

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