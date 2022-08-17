С начала года Сбербанк выдал в Сибири кредитов по социально-значимым программам на 26,8 млрд рублей

17 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено банком

За семь месяцев 2022-го года подразделения Сибирского банка ПАО Сбербанк выдали 8,6 тысяч кредитов по социально-значимым программам кредитования на сумму более 26,8 млрд рублей.

Как уточняет пресс-служба банка, большая шасть - 13,8 млрд рублей - пришлась на "Семейную ипотеку". Еще 13,2 млрд было выдано в рамках программы "Господдержка 2020". Лидером по количеству заключенных сделок является Новосибирская область - 1,6 тыс. кредитов на 4,3 млрд рублей по «Господдержке 2020» и 1,1 тыс. сделок на 4,4 млрд рублей по «Семейной ипотеке».

В Томской области заключено – 436 сделок на 1 млрд рублей по «Господдержке 2020» и 327 сделок на 1,2 млрд рублей по «Семейной ипотеке».

«Господдержка 2020» - льготная программа со ставкой от 6,3% годовых на срок до 30 лет с максимальной суммой кредита 6 млн рублей (в Москве и Санкт-Петербурге – 12 млн рублей).

«Семейная ипотека» - льготная программа для семей, где хотя бы один ребёнок родился после 2018 года включительно или есть ребёнок с инвалидностью. Ставка от 5,3% годовых, максимальный срок кредита до 30 лет, минимальная сумма 300 тыс. рублей, максимальная – 15 млн рублей (в Москве и Санкт-Петербурге – 30 млн рублей).

«Сбер традиционно одним из первых включается в реализацию программ с государственной поддержкой, чтобы наши клиенты из всех социальных групп могли найти для себя наиболее выгодное решение. Кроме того, мы постоянно развиваем возможности онлайн-площадки Домклик, на которой сегодня можно подобрать жилье и тут же получить ипотеку на его покупку, буквально в считанные минуты», -- отметил председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Сбербанк продолжает прием заявок на ипотечные кредиты по льготным программам. Подробнее узнать о программах с господдержкой можно онлайн на Домклик.

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