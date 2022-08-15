Менее 120 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 115 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 15 человек. 20 заболевших госпитализированы.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 134 696 случаев заболевания коронавирусом. 132 201 заболевший выздоровел. 878 скончались.



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