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Капитану-механику томского судна грозит до 6 лет колонии за кражу топлива

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Транспортные полицейские задержали капитана-механика теплохода за неоднократное хищение судового топлива в Томске, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.

Стражи порядка задержали 56-летнего с поличным. Он сливал горючее из топливного бункера судна, которым управлял, и планировал в последующем перепродать его. При этом он тщательно конспирировал противоправные действия — перекачку топлива производил в ночное время, во время движения теплохода и при выключенных судовых огнях.

Чтобы задержать злоумышленника полицейские использовали специальную технику и приборы, и с помощью служебных катеров блокировали теплоход в тот момент, когда капитан перекачивал очередную часть дизтоплива. К моменту задержания он успел похитить почти полторы тонны горючего. Сумма ущерба, причинённая транспортному предприятию, составила 82 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ (Присвоение или растрата). Теперь мужчине грозит до 6 лет колонии.

Полицейские выявили четыре факта хищения судового топлива. Предварительное расследование продолжается.

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