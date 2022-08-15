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В Томске сносят здание столовой ТГАСУ с изображениями известных архитекторов

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В Томске демонтируют здание бывшей столовой Томского государственного архитектурно-строительного университета, на стенах которой были изображены известные архитекторы.

Как уточнили «Томскому Обзору» в пресс-службе ТГАСУ, снос ведется по решению собственника имущественного комплекса — Министерства образования и науки.

«В течение более 10 лет столовая находилась в состоянии непригодном для эксплуатации и была законсервирована. Вуз очень долго ждал документы на то, чтобы эту столовую демонтировать. Как только документы были готовы, мы приступили к демонтажу здания», — сообщили в пресс-службе вуза.

По словам собеседника, авторы портретов архитекторов и руководство ТГАСУ осознавали, что изображения будут временными.

Предполагается, что после сноса здания вуз продолжит развивать кампусное пространство, в частности — «Место силы креативных индустрий».

Напомним, портреты известных архитекторов появились на здании бывшей столовой ТГАСУ в мае 2022 года. Над эскизами портретов работали студенты 1-5 курсов архитектурного факультета под руководством граффити-художника Олега Шубина, художника, дизайнера интерьеров Ольги Шадриной и Ирины Веревкиной.

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