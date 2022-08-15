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Сегодня в Томске начнется ремонт моста через Керепеть

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Сегодня, 15 августа, в Томске стартует ремонт пешеходного моста в районе дома по ул. Усть-Керепеть, 29. В связи с этим движение по нему будет перекрыто до 25 августа.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в это время рабочие заменят деревянный настил моста, а также отремонтируют подходы и лестницы, ведущие к нему.

Ранее горожане пожаловались на плачевное состояние моста в районе ул. Усть-Керепеть. В конце июля и. о. мэра Михаил Ратнер проинспектировал состояние пешеходных мостов через оз. Керепеть и поручил провести их ремонт до конца августа.

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