Сегодня в Томске начнется ремонт моста через Керепеть
15 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания
Сегодня, 15 августа, в Томске стартует ремонт пешеходного моста в районе дома по ул. Усть-Керепеть, 29. В связи с этим движение по нему будет перекрыто до 25 августа.
Как сообщает пресс-служба мэрии, в это время рабочие заменят деревянный настил моста, а также отремонтируют подходы и лестницы, ведущие к нему.
Ранее горожане пожаловались на плачевное состояние моста в районе ул. Усть-Керепеть. В конце июля и. о. мэра Михаил Ратнер проинспектировал состояние пешеходных мостов через оз. Керепеть и поручил провести их ремонт до конца августа.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».