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В Томске отремонтируют дорогу на мосту через озеро Керепеть

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Сегодня, 26 июля, в Томске начнется ремонт на автомобильном мосту через озеро Керепеть, сообщает пресс-служба мэрии.

Предполагается, что специалисты займутся демонтажем бортового камня, а затем фрезеровкой асфальтового покрытия. На прошедшем накануне выездном совещании и.о. мэра Томска Михаил Ратнер поручил уделить особое внимание съезду с пр. Ленина на ул. Трудовая.

В сообщении уточняется, что в этом районе также будут отремонтированы пешеходные мосты через озеро Керепеть в районе улиц Трудовой и Строевой.

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