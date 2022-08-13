Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области
13 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 119 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 17 человек. 36 заболевших госпитализированы. Один заболевший скончался.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 134 465 случаев заболевания коронавирусом. 132 172 заболевших выздоровели. 878 скончались.
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