Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 119 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 17 человек. 36 заболевших госпитализированы. Один заболевший скончался.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 134 465 случаев заболевания коронавирусом. 132 172 заболевших выздоровели. 878 скончались.



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