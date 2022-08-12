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В дни «Праздника топора» в Томском районе изменится схема движения

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На следующей неделе, с 19 по 21 августа, в Томском районе в связи с проведением международного фестиваля «Праздник топора» изменится схема движения транспорта, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Изменения будут действовать с 14.00 пятницы, 19 августа, до 22.00 воскресенья, 21 августа. В этот период будет введено ограничение на участке с 18-го по 22-й км автомобильной дороги Томск ‑ Каргала ‑ Колпашево, включая подъезд к селу Зоркальцево (0 ‑ 4 км), а также подъезд от села Зоркальцево к деревне Березкино (0 ‑ 2 км).

Так, движение автотранспорта через село Зоркальцево будет односторонним, начиная от транспортного кольца в сторону улицы Мира до пересечения улиц Мира и Солнечной, затем по улице Солнечной до Шегарского тракта. Двустороннее движение транспорта сохранится на Шегарском тракте, а также на улице Трактовой в Зоркальцеве.

На территории «Праздника топора» будут организованы две автостоянки: у въезда со стороны Шегарского тракта в парк «Околица» и у подъезда к Зоркальцеву со стороны транспортного кольца.

Со схемой организацией движения можно ознакомиться здесь.

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