На днях томичей ждут дожди и грозы

12 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В выходные, 13 и 14 августа, в Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области и городу ожидаются дожди, местами грозы, град, при грозах ливни и очень сильный дождь, усиление ветра до 20 м/с. При грозах шквалистые порывы ветра 25-27 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним.

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