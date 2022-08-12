Ad Marginem и A+A подарят 10 культурным проектам по 100 книг для создания библиотек

Томский Обзор / Фото: 12 августа 2022 // Фото: admarginem.ru

Издательство Ad Marginem объявило open call для культурных институций страны. По его итогам будут отобраны десять сообществ, которые получат по 100 книг.

По словам издательства, своим проектом они хотят расширить сеть культурных сообществ и поддержать их развитие.

К участию приглашаются независимые культурные институции, artist-run проекты, бары, государственные библиотеки и другие просветительские и культурные инициативы. Подать заявку необходимо до 25 августа, заполнив гугл-форму. Претенденты должны будут подробно рассказать о своей инициативе — будущей или уже существующей.

«За последние годы появилось множество новых „третьих мест“, развивающих культуру внутри и вокруг своего сообщества. Книжные магазины, частные библиотеки, кофейни и районные бары, аккумулирующие студенческие сообщества — мы рассматриваем их возникновение не как потребительские городские новости, а как элементы сети параллельной социальной реальности. В нашей стране, где есть населенные пункты, в которых не осталось ни книжного магазина, ни библиотеки, такие низовые инициативы необычайно важны. В этих пространствах зарождаются новые, и надеемся, лучшие социальные отношения. Нам кажется важным, чтобы эта культурная сеть продолжала расширяться. Хочется верить, что отчасти и наши книги придали сил этому движению. Мы чувствуем, что нужно продолжать поддерживать его развитие», — говорится в сообщении.

После сбора заявок представители издательства выберут десять самых интересных проектов «которые хочется поддержать в первую очередь». Для них будет составлена библиотека из ста наименований от Ad Marginem и A+A.

Импринт «А+А» стал продуктом коллаборации дизайн-студии ABCdesign и издательства Ad Marginem. Сначала команда проекта занималась реконструкцией советских детских книг 1920-30-х годов с целью привлечения внимания к шедеврам отечественной графики. Сейчас в серии «А+А» издаются современные детские книжки с упором на качественную иллюстрацию. Отобранные издания в стиле нон-фикшн в игровой манере рассказывают детям о фактах культуры, природы и искусства. Кроме того, книги серии призваны увлечь детей на различные территории знания, возбудить в них интерес к обучению и открытиям.

Независимое издательство Ad Marginem Press основано в 1993 году. Первой книгой стал сборник статей «Мир Кьеркегора». Запустившись как философский проект, издательство впервые выпустило на русском языке несколько классических текстов ХХ века: «Бытие и время» Мартина Хайдеггера, «Массу и власть» Элиаса Канетти, «Надзирать и наказывать» Мишеля Фуко, «Кино» Жиля Делёза, «Московский дневник» Вальтера Беньямина и другие.

С приходом в Ad Marginem филолога Михаила Котомина стала издаваться как российская проза (Владимир Сорокин, Павел Пепперштейн, Эдуард Лимонов и другие), так и переводная (Кристиан Крахт, Альдо Нове, Инго Шульце, Уилл Селф, Джонатан Литтелл). Кроме того, издательства одним из первых стало публиковать тексты, описывавшие современную арт-сцену («Поездки за город», серия «Passe-partout»).



В 2012 году стартовала издательская программа с Музеем современного искусства «Гараж». Были изданы книги «О фотографии» Сьюзен Сонтаг, «Дневники» Энди Уорхола, «Капитал в XXI веке» Томаса Пикетти, коллективный труд американских исследователей «Искусство с 1900 года».



Сейчас в портфеле Ad Marginem Press можно найти переводной нон-фикшн с акцентом на книги по искусству, детские, иллюстрированные, а также издания по антропологии, экономике, социологии, философии и теории культуры.

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