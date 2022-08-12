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Томичи могут выиграть автомобиль, закупившись в «Пятёрочке» на 200 рублей

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Торговая сеть «Пятёрочка» запустила розыгрыш более 500 призов — от крупной бытовой техники и товаров для дома до автомобиля.

Акция проходит во всех магазинах «Пятёрочка». Принять участие в ней могут все гости, совершившие покупку на сумму от 200 рублей в одном чеке до 5 сентября 2022 года. Чтобы получить шанс выиграть один из призов, необходимо обязательно зарегистрировать свой чек на сайте actions.5ka.ru.

Чем больше чеков зарегистрировал участник, тем выше его шансы на победу. Главный счастливчик станет обладателем суперприза — комфортабельного автомобиля. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.

Кроме того, в акции дополнительно предусмотрены призы от партнёров. Так, при наличии в чеке от 200 руб. товаров под брендами Splat, АOS, Losk, Vernel, «Балтика 0 безалкогольное», «Останкино» покупатели смогут принять участие ещё и в еженедельном розыгрыше электросамокатов, кофемашин, грилей, гладильных систем, а также сертификатов на покупки в онлайн-магазине одежды и в супермаркет спортивных товаров. Список товаров, участвующих в акции, а также все подробности об акции, условиях участия и порядке выдачи призов — на сайте.

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