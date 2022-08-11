Досрочные выборы мэра Томска пройдут до 29 января — облизбирком

11 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Досрочные выборы мэра Томска после вступления в силу приговора осужденному градоначальнику Ивану Кляйну, согласно законодательству, должны пройти до конца января грядущего года, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главу облизбиркома Ростислава Радзивила.

«Так как приговор мэру вступил в силу 29 июля, то на выборы, согласно действующему законодательству, отводится срок 6 месяцев для проведения выборов — до 29 января 2023 года. В этот срок есть окно, в которое необходимо назначить выборы», — сказал Радзивил.

Выборы будет назначать городская дума.

Как сообщалось, мэра Томска обвиняли в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В середине ноября 2020 года его арестовали, а затем временно отстранили от должности. В конце февраля 2021 года Кляйну сделали операцию, в марте перевели из СИЗО под домашний арест с пребыванием в медучреждении. В апреле градоначальник перенес вторую операцию. Впоследствии стало известно о третьем хирургическом вмешательстве.

26 мая 2021 года адвокат Лариса Шейфер сообщила, что он завершил лечение в стационаре, а на следующий день суд удовлетворил ходатайство защиты об изменении места содержания под домашним арестом с медучреждения на квартиру.

Рассмотрение дела мэра по существу началось в Советском районном суде Томска 8 апреля 2021 года. В конце декабря 2021 года суд приговорил его к 2 годам колонии общего режима, переквалифицировав два эпизода со ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) на ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В январе 2022 года адвокаты и прокуратура обжаловали приговор.

В апреле по решению суда Кляйну изменили меру пресечения с ареста на домашний арест с содержанием в медучреждении. Рассмотрение жалоб на приговор запланировано на 6 июня.

26 мая стало известно, что он стал фигурантом нового дела по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления), связанного с ремонтом дороги на улице Большая Подгорная. Следствие ходатайствовало о домашнем аресте Кляйна, суд его удовлетворил, но с содержанием в медучреждении.

28 июля истек срок заключения по первому делу Кляйна. На следующий день Томский областной суд оставил в силе приговор суда первой инстанции. Таким образом он вступил в силу.

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