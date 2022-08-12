Волонтеры «Газпромнефть-Востока» отремонтировали цокольный этаж исторического здания для томского благотворительного фонда

12 августа 2022 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Сотрудники «Газпромнефть-Востока» выступили с инициативой провести своими силами частичный ремонт здания, в котором находится томский благотворительный фонд «Обыкновенное чудо». Волонтерскую акцию поддержали партнеры из строительной организации «Вертикаль». Общими усилиями был выполнен комплекс восстановительных работ на площади более 70 кв метров в цокольной части здания.

Идея благотворительной акции сотрудников «Газпромнефть-Востока» по ремонту исторического здания, входящего в фонд уникальной деревянной архитектуры Томска, была поддержана руководством предприятия. Проект был реализован в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В нем приняли участие не только сотрудники управления капитального строительства, но и члены их семей, которые также подключились к работам. Валентин Редько, директор по капитальному строительству «Газпромнефть-Востока», стал одним из участников акции и помогал с покраской фасада здания. Всего в акции приняло участие более 20 человек. Благодаря ремонту цоколя здания, построенного в 1893 году, теперь будет легче сохранить и его деревянные стены.

«Для меня, как руководителя, особенно важно, что все волонтерские акции исходят от наших специалистов: они определяют проблему, находят решение, объединяют вокруг себя неравнодушных людей и принимают участие в реализации. Вдвойне приятно, что наши партнеры также задействованы в данном мероприятии. Компания „Вертикаль“ выполнила все важные работы, и это позволило нам реализовать задуманное, что лишний раз подтверждает: добрые дела — объединяют!», — отметил директор по капитальному строительству «Газпромнефть-Востока» Валентин Редько.

«Для нашей организации это — первый опыт подобного партнерства, и мы видим, насколько он успешен. Мы рады, что наши коллеги из „Газпромнефть-Востока“ предложили нам стать частью большого и важного дела. Я думаю, если каждый откликнется на доброе начинание, то жизнь ребятишек станет лучше», — считает главный инженер ООО «Вертикаль» Алексей Гребенюк.

«С виду фонд — обычное двухэтажное здание фоновой застройки, но когда люди узнают о наших проектах, то удивляются, какие большие и добрые акции мы реализуем в этих стенах, оказывая помощь тяжелобольным детям со всей Томской области. Ремонт здания — это важный для нас вопрос, и мы всегда с радостью встречаем тех, кто готов нам в этом помочь. „Газпромнефть-Восток“ предложил чудесное преображение нашего дома, за что я признательна инициативным и неравнодушным сотрудникам этого предприятия», — отметила директор фонда «Обыкновенное чудо» Светлана Григорьева.

«Социальная помощь очень важна для семей, где растут дети, требующие повышенного внимания в связи с состоянием здоровья. И ту помощь, которую оказывают сотрудники фонда, сложно измерить. Мы решили помочь своими силами, умением и средствами. И хотя наш проект не очень масштабный, но мы верим, что маленькие добрые дела лежат в основе большого чуда!», — сказала ведущий инженер отдела технического надзора «Газпромнефть-Востока» Юлия Анкудинова.



«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», реализуемая с 2012 года. Направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области культуры, экологии, образования, спорта и развития креативных индустрий.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».