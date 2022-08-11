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В Томске появился новый указатель для маломобильных томичей и родителей с колясками

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Возле главных ворот Томского государственного университета установили информационную табличку, которая указывает комфортный путь передвижения для людей с ОВЗ и родителей с детскими колясками, сообщает пресс-служба мэрии.

Новый указатель представляет собой изображение женщины с детской коляской. Он дополнен информацией о том, что комфортное передвижение для людей с колясками возможно по нечетной стороне улицы.

Отмечается, что знак размещен на столбе и не мешает проезжающим мимо автомобилистам.

Напомним, в прошлом году мэрия Томска провела онлайн-конкурс на лучший дизайн уличного знака, который сориентирует людей с ОВЗ и родителей с колясками. Победу одержал томич Денис Михнев, за его вариант томичи отдали 354 голоса — это почти 40% всех участников.

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