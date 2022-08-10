18+
18+

На время велопробега в Томске временно изменится схема движения

Дороги, Томские новости, ограничение движения велопробег схема движения проезд объезд интересные новости Томска На время велопробега в Томске временно изменится схема движения

В субботу, 20 августа, в связи с проведением велопробега в Томске будет временно ограничено движение транспорта на пр. Развития, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке от пр. Развития, 3 до ул. Тургенева. Ограничение будет действовать с 10.30 до 14.00. В это время изменится схема движения двух муниципальных маршрутов. Так, автобус №5 в это время будет ходить по укороченной схеме — до остановки «Инженерный центр» и обратно.

Автобус №23 будет выезжать от остановки «Приборный завод», двигаться по маршруту до остановки «Инженерный центр» — ул. Кольцевая — ул. Кучина — ул. Академика Сахарова — ул. Тургенева — пос. Заварзино, таким же маршрутом возвращаться обратно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске освобождают от хлама подвал дома на ул. Учебной, 42

26 июля 2022
Томские новости

Сотрудников администрации Томска эвакуировали из-за задымления в здании

18 июля 2022
Томские новости

Томские полицейские задержали «заказчика» и исполнителей поджога автомобиля из-за передела рынка УК

11 июля 2022
Томские новости

Завтра в Томске изменится схема движения на ул. Лебедева

25 июля 2022
Томские новости

Томичей приглашают на благотворительную выставку кошек Воскресенской горе

5 августа 2022
Томские новости

Томские ученые опровергли теорию о гигантском водовороте, сформировавшем рельеф в Горном Алтае

4 августа 2022
Томские новости

Более 80% пользователей интернета «Ростелекома» в Томской области выбирают онлайн-оплату

14 июля 2022
Томские новости

Завтра в Томске временно перекроют участок ул. Яковлева

28 июля 2022
Томские новости

Вечером в Томске ограничат движение большегрузов по Коммунальному мосту

22 июля 2022