На время велопробега в Томске временно изменится схема движения

В субботу, 20 августа, в связи с проведением велопробега в Томске будет временно ограничено движение транспорта на пр. Развития, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке от пр. Развития, 3 до ул. Тургенева. Ограничение будет действовать с 10.30 до 14.00. В это время изменится схема движения двух муниципальных маршрутов. Так, автобус №5 в это время будет ходить по укороченной схеме — до остановки «Инженерный центр» и обратно.



Автобус №23 будет выезжать от остановки «Приборный завод», двигаться по маршруту до остановки «Инженерный центр» — ул. Кольцевая — ул. Кучина — ул. Академика Сахарова — ул. Тургенева — пос. Заварзино, таким же маршрутом возвращаться обратно.

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