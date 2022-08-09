Томские дороги будут оценивать с помощью нового оборудования

Томский Обзор / Фото: 9 августа 2022 // Фото: tomsk.gov.ru

Специалисты Томского государственного архитектурно-строительного университета получили в свое распоряжение новый мобильный комплект измерительного комплекса MK-RDT. С его помощью они будут определять продольную ровность и оценивать дефекты дорожного покрытия, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Техника поступила на кафедру автомобильных дорог дорожно-строительного факультета ТГАСУ. Специализированная дорожная лаборатория оборудована профилометром и системой видеофиксации с возможностью привязки кадров к километражу и фиксации трека проезда в системе WGS-84. Стоимость комплекта оборудования, который позволяет очень быстро превратить любой автомобиль в полноценную дорожную ходовую лабораторию, составляет около 3 млн рублей.

Ежегодно по заданию городского департамента дорожной деятельности и благоустройства эксперты ТГАСУ выполняют работы по диагностике объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги». Согласно методике диагностики Министерства транспорта РФ, основными параметрами являются продольная ровность покрытия с вычислением международного показателя IPI и наличие повреждений проезжей части, в частности колейности. Ранее для выполнения именно этих замеров привлекались субподрядчики.

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