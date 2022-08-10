Новосибирцы проведут в Томске большой фестиваль осознанного потребления

10 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В Томске 27 и 28 августа пройдет фестиваль осознанного потребления Garazhka. Мероприятие проводится в Новосибирске уже три года, а теперь добралось и до нашего города.

«В Новосибирске мы уже провели 18 фестов (в сентябре будет 19)! Нашей целью было сделать так, чтобы такие мероприятия устраивались в нашем городе на постоянной основе. Но, к сожалению, мы начали осознавать, что не все ещё готовы погрузиться в тему вторичного потребления, хотя мы стараемся максимально мягко об этом рассказывать. Поэтому решено было масштабироваться не только внутри Новосибирска, а и среди других городов», — рассказала «Томскому Обзору» PR-менеджер проекта Лиза Рязанова.

Для пробы организаторы выбрали ближайший Томск, считая, что молодежному городу должна «зайти» тема осознанного потребления.

«Мы сами его очень любим и иногда ездим туда на выходные. Также мы знаем, что к нам часто ездят гости из Томска и ближайших городов! Решили попробовать», — поделилась Рязанова.

Основной состав организаторов из Новосибирска, но в Томске тоже набрана команда людей, которая, по словам Лизы Рязановой, «уже безумно любит проект и вдохновлена работой внутри него».

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На мероприятии будут работать шесть тематических зон — гаражной распродажи, где можно будет найти брендовые и винтажные вещи; маркета, здесь организаторы представят творчество локальных томских и новосибирских брендов; интерактивов, на которой можно будет набить тату, сделать пирсинг или заплести косички; свопа — бесплатного обмена вещами; сортировки отходов, куда можно будет сдать вторсырьё и узнать больше о переработке; быстрых свадеб, здесь организаторы представят возможность всем желающим по-настоящему пожениться.

Также всех посетителей ждут фуд-корт, фотозоны с фотографами и музыкальное сопровождение от диджеев.

«Как все пройдёт мы не знаем, но будем рады если мы понравимся местной аудитории», — рассказала Рязанова.

Мероприятие будет работать с 12.00 до 20.00 в торговом центре «Гостиный двор» по адресу: пр. Ленина, 1.

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