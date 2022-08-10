В Томске открылось креативное пространство для творчества

10 августа 2022 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Проект «Арт-пространство «Bonum» вошел в число победителей грантового конкурса «Газпромнефть-Востока». В новых локациях, созданных при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», томичи смогут развивать творческие навыки в керамике, живописи, коллаже и дизайне одежды.

Торжественное открытие одного из пространств прошло в формате благотворительного «ART-weekend’а» в инженерном дворике Томского политехнического университета (ТПУ). Здесь жители и гости города могли научиться рисовать акрилом или акварелью, вылепить пиалу для домашнего чаепития или составить терапевтический коллаж. Мероприятие собрало более 150 участников, сделавших в общей сложности более 100 различных изделий. Участие в мастер-классах можно было оплатить, переведя средства на счет томского благотворительного фонда. Сумма пожертвования определялась добровольно. В результате было собрано более 10 000 рублей. В целом к концу лета в Томске появится 10 бесплатных креативных обучающих площадок для представителей различных социальных групп. Так, семейный психологический центр «Меркурия» уже провел сеансы арт-терапии, где из глины создавали предметы быта. В перспективе будут организованы мастер-классы с участием подопечных благотворительных фондов «Обыкновенное чудо», а также фонда им. Алены Петровой.

«Все виды творческой активности, которые предлагаются в рамках проекта, позволяют не только увидеть конечный результат в виде изделия, но и получить психологическую разгрузку и моральное удовлетворение. Главная задача проекта «Bonum» — создать креативные пространства, где людям будет комфортно и наедине с собой, и в той творческой команде, которая соберется в рамках конкретного мастер-класса. Возможно, такие способы творческой активности в дальнейшем станут традиционными для Томска», — отметила автор проекта «Арт-пространство «Bonum» Марина Федорова.

«Я был на мастер-классе по изготовлению коллажа в инженерном дворике ТПУ. Важно было изобразить то, что приносит тебе радость. Для меня — это города, кинематограф, море и выпечка. В результате чувствую, что получил огромный положительный энергетический заряд от своей творческой деятельности. Замечательно провел время в свой выходной день, ожидая зачисления в ТПУ», — сообщил участник «ART-weekend’а» Никита Иванов.

«Для меня время, проведенное в керамической мастерской, стало моментом истины. У всех нас очень интенсивный ритм жизни, а здесь появилась возможность остановиться и сосредоточиться на чем-то своем, личном и важном. Чувство внутренней гармонии — вот что подарил мне этот мастер-класс, а также новую вазочку для варенья из керамики», — считает представитель благотворительного фонда «Меркурия» Наталья Аёшина.



«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», реализуемая с 2012 года. Направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области культуры, экологии, образования, спорта и развития креативных индустрий.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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