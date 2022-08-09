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Безопасности и порядка много не бывает: «Ростелеком» продолжает внедрять цифровые сервисы в дома Томска

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«Ростелеком» продолжает активно оснащать жилые здания Томска сервисами цифровой платформы «Ростелеком. Ключ». Специалисты провайдера подключили в многоквартирном доме на улице Марины Цветаевой, 15 двадцать камер наружного видеонаблюдения и десять внутри дома, а также установили систему контроля управления доступом (СКУД) на десяти запасных дверях. Вместе с тем комплексное видеонаблюдение появилось в многоэтажках на улице Осипенко, 16 и на Иркутском тракте, 194.

«Ростелеком. Ключ» — это совокупность цифровых услуг, собранных на одной информационной платформе, которая включает в себя «Комплексное видеонаблюдение», «Умный домофон», «Умный шлагбаум», «Умные счетчики» и «Умный доступ» (СКУД). Облачное решение предназначено для обеспечения безопасности в жилых комплексах, организации порядка во дворах и на прилегающих территориях.

«“Ростелеком» предлагает своим клиентам только современные и проверенные продукты, которые способны сделать жизнь людей действительно лучше. Два года назад дом на улице Марины Цветаевой, 15 был оснащен умными домофонами, а сейчас собственники решили оборудовать жилье видеонаблюдением и контролем доступа в здание. Платформа «Ключа» позволяет сделать это легко, поскольку сервисы можно внедрять постепенно или в комплексе. При этом управление услугами происходит через единое мобильное приложение «Ростелеком. Ключ». Уверен, что вся интеллектуальная система, которую мы предлагаем нашим клиентам, будет востребована в полном объеме», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Среди заказчиков в Томской области «Комплексное видеонаблюдение» является самым актуальным и популярным предложением компании. Цифровой облачный сервис позволяет просматривать записи онлайн, а также сохранять изображения в архиве от 7 до 30 суток в зависимости от выбранного тарифа. Современные IP-видеокамеры обладают широким углом обзора и оснащены объективом, который позволяет снимать картинку с высоким разрешением и детализацией. Уличные камеры способны работать при любых атмосферных воздействиях, а благодаря инфракрасной подсветке съемка происходит и ночью.

Цифровой сервис «Ростелеком. Ключ» является внутренней разработкой технической команды «Ростелекома» и включен в реестр российского программного обеспечения. Платформой уже пользуется боле 300 тысяч домохозяйств по всей стране.

Получить дополнительную информацию об услуге «Комплексное видеонаблюдение» можно на сайте Ростелекома или по номеру телефона в Томске 8 3822 58 23 18.

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