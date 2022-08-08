Коренные народы Сибири помогут ученым ТГУ в изучении изменения климата

8 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГУ

В Каргасокском районе Селькупы и ханты будут задействованы в исследовании глобального изменения климата Земли, проводимого учеными Томского государственного университета. Предполагается, что взаимодействие ученых и местного населения будет организовано на новой научной коммуникационной площадке, сообщает пресс-служба вуза.

«Недавно мы побывали на севере региона — в Каргасокским районе. Экспедиция была нацелена на решение трёх задач, в том числе на выбор места для новой научной площадки ТГУ, — рассказывает директор Центра превосходства ТГУ „БиоКлимЛанд“ Сергей Кирпотин. — Наша задача — узнать, сказывается ли глобальное потепление на условиях хозяйствования и привычном укладе жизни местных жителей. Одновременно будет проводиться и климатический мониторинг».

По словам ученого, новая площадка войдёт в трансект ТГУ — большую исследовательскую инфраструктуру протяжённостью несколько тысяч километров.

В ходе экспедиции учёные общались с представителями коренных народов — селькупами, хантами и другими жителями небольшого поселения Карга (в переводе с селькупского — медведь). По словам исследователей, выбранная территория представляет большой интерес с точки зрения особенностей локальных экосистем. В частности, здесь находятся северные заливные луга (соры՛), которые являются комфортным местом для размножения рыбы. Сюда заходят на нерест как промысловые виды ­– щука, язь, налим, так и ценные, например, нельма. Неглубокая, хорошо прогретая вода оптимально подходит для роста мальков.

«Местные рыбаки отмечают, что в последнее годы воды стало меньше. Вместе с тем они говорят и о том, что рыба уже не такая крупная, как раньше. Связано это с естественными причинами или обусловлено антропогенным фактором — нужно разбираться. Вообще, несмотря на большую отдалённость населённых пунктов Каргасокского района, антропогенное давление на природу всё равно присутствует. К примеру, менее, чем в 10 километрах от Староюгино и Новоюгино осуществляется добыча нефти. Какова степень влияния добывающей промышленности на экосистемы — это тоже вопрос, требующий изучения», — говорит директор Центра международного научного сотрудничества ТГУ Ольга Шадуйко.

По словам учёных ТГУ, местные жители могут снимать метеопоказания, заниматься отбором проб по заранее прописанному алгоритму. Подобное сотрудничество по развитию гражданской науки позволит получать обоюдную пользу: исследователи выяснят, какие климатические и социально-экономические процессы происходят на севере Томской области, а местные жители больше узнают о причинно-следственных связях изменений, происходящих на их территории.

Предполагается, что получение новых данных позволит прогнозировать дальнейшие изменения окружающей среды, искать пути минимизации последствий либо подходы населения для адаптации к ним.

На новой научной площадке «Карга» будут проводиться летние полевые школы, в первую очередь, для молодых ученых, где в мастер-классах и тренингах будут участвовать представители местного и коренного населения, проживающие на этой территории.

Исследования проводятся в рамках междисциплинарного стратпроекта «Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни», поддержанного программой «Приоритет 2030». Ученые проводят масштабные исследования в Сибири и Арктике, особенно чутко реагирующих на потепление.

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