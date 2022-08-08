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Томские легкоатлеты привезли две «бронзы» с чемпионата России по легкой атлетике

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Двое томский спортсменов стали третьими на прошедшем в Чебоксарах чемпионате России по легкой атлетике, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Турнир проходил с 1 по 5 августа и собрал более 700 спортсменов из 70 регионов страны. В первый день состязаний Виктория Погребняк стала третьей в беге на 100 метров с барьерами. Девушка преодолела дистанцию за 13,46 секунд. Спортсменка представляла Томскую областную спортивную школу олимпийского резерва, также в параллельном зачете выступает за команду Алтайского края.

Обладателем еще одной бронзовой медали стал Дмитрий Разумов, пробежавший дистанцию 400 метров за 46,41 секунды. Таким образом спортсмен установил новый рекорд Томской области в данной дисциплине. Дмитрий Разумов тренируется под руководством Андрея Михайловского на базе ТО СШОР и томской ДЮСШ №1.

Об истории развития легкой атлетики в Томской области можно прочитать в нашем материале.

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