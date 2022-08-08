Часть жителей Советского района Томска останутся без воды 22 августа

8 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В понедельник, 22 августа, часть жителей Советского района Томска останутся без воды из-за ремонтных работ на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба "Томскводоканала".

Отключение продлится с 9.30 до 23.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

Восточный п, 15/7;

Елизаровых ул, 62, 62/5, 65, 65/1, 65а, 68, 70, 70а, 72, 72/3, 73/1, 73а, 74, 76, 76/1, 79/1, 79/1 стр.12, 79/1 стр.15, 79/1 стр.83, 81/10, 85/1 стр.3;

Космическая ул, 4/4;

Кулагина ул, 1, 3, 5, 6, 6а стр.5, 6а, 6а/42, 6б, 6в, 6д, 7, 9, 11, 11/1, 13, 15, 17, 19, 19/1, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33;

Старо-Карьерный п, 134, 138б;

Фрунзе пр-кт, 119/5, 119/5 стр.6, 119/5 стр.6, 119/5 стр.10, 119/5 стр.11, 119/5 стр.12, 119/5 стр.16, 119/5 стр.18, 119/5 стр.21, 119/5 стр 24, 119/5 стр. 23, 119/5 стр. 26, 119г, 119д, 119ж, 121, 121в, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 135, 137/1, 240;

Шевченко ул, 64/1.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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