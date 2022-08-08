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Часть жителей Советского района Томска останутся без воды 22 августа

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В понедельник, 22 августа, часть жителей Советского района Томска останутся без воды из-за ремонтных работ на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба "Томскводоканала".

Отключение продлится с 9.30 до 23.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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