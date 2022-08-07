Менее 80 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 7 августа 2022 // Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 75 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 23 человек. 5 заболевших госпитализированы.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 133 873 случаев заболевания коронавирусом. 131 955 заболевших выздоровели. 874 скончались.



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