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В Томской области спустили на воду морскую баржу, которую построили для Енисейского пароходства

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Сегодня, 4 августа, ООО «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» спустил на воду баржу, изготовленную по заказу ОА «Енисейское речное пароходство».

В торжественном мероприятии приняли участие директор завода, директор ООО «Норникель — ЕРП» Ольга Ксанф, а также директор Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов.

Предполагается, что судно длиной 92 метра и шириной 14,5 метров будет перевозить строительные материалы, железобетонные конструкции, оборудование.

После приветственных слов от участников мероприятия Ольга Ксанф, которая стала «крестной» для судна, торжественно разбила о борт баржи бутылку шампанского, а затем судно успешно спустили на воду.

Фото: Савелий Петрушев

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