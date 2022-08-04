Самусьский судостроительный завод спустил на воду первую из 10 барж для Енисейского пароходства

4 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В четверг, 4 августа, в Самуськах состоялся торжественный спуск на воду первой из 10 морских барж, заказанных АО «Енисейское речное пароходство» и собранных ООО «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод».

Судно длиной 92 метра и шириной 14,5 метров будет перевозить строительные материалы, железобетонные конструкции, оборудование.

«Сейчас наблюдается очень большой рост грузооборота на реке Енисей, потому что реализовывается очень большое количество инвестиционных проектов в Норильске — это реконструкция мощностей, реконструкция города Норильска. Поэтому баржа будет востребована, мы ее очень ждем», — отметила генеральный директор ООО «Норникель — ЕРП» Ольга Ксанф, которая стала «крестной» для новой баржи.

В свою очередь, исполнительный директор Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов отметил, что в организации давно ждут появления новых барж.

«Несмотря на то, что у нас в навигацию работает более 430 единиц флота, нам не хватает именно этого проекта барж в классе „М-ПР“ (судно приспособлено для плавания в прибрежных морских водах с допустимой высотой волн 2,5 метра — прим.ред.). Мы подготовили дополнительно 3 буксировщика в классе „М-ПР“, которые будут работать именно с этими судами», — сообщил Евгений Грудинов.

После приветственных слов от участников мероприятия Ольга Ксанф торжественно разбила о борт баржи бутылку шампанского, а затем судно успешно спустили на воду.

Напомним, в июле 2021 года самусьский завод заключил контракт с Енисейским пароходством на изготовление 10 морских барж. Стоимость сделки составляла около 1,5 млрд рублей. Предполагалось, что первая заказанная баржа будет спущена на воду в мае 2022 года.

Фото: Серафима Кузина

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