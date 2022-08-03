18+
18+

Менее 60 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Томские новости, коронавирус инфекция заболевание пандемия уровень заболеваемости Менее 60 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 57 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 25 человек. 26 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрирован 133 581 случай заболевания коронавирусом. 131 855 заболевших выздоровели. 871 скончался.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор»

Тэги/темы:
Томские новости

Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

2 августа 2022
Томские новости

В Томской области спрогнозировали невысокий урожай черники

5 июля 2022
Томские новости

В Томске запустили подкаст о современном искусстве России

3 августа 2022
Томские новости

На одном из томских перекрестков действует «вафельная разметка»

14 июля 2022
Томские новости

«Газпромнефть-Восток» поддержал грантовый проект по развитию леттеринга среди детей

12 июля 2022
Томские новости

Движение на участке ул. Таврической перекрыли до вечера в Томске

3 августа 2022
Томские новости

Цены в Томской области в июне снизились на 0,5%, с начала года выросли на 12,2%

12 июля 2022
Томские новости

Телефон в ботинке пытались передать на территорию томской колонии

13 июля 2022
Томские новости

Томичей приглашают поговорить о беспросветной хтони русской провинции

7 июля 2022