Менее 60 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
3 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Fusion Medical Animation on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 57 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 25 человек. 26 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрирован 133 581 случай заболевания коронавирусом. 131 855 заболевших выздоровели. 871 скончался.
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