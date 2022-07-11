Двое пострадали в тройном ДТП на трассе Томск-Мариинск

Томский Обзор / Фото: 3 августа 2022 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне, 2 августа, на трассе Томск — Мариинск столкнулись ВАЗ-2107, ГАЗ-221727 и ГАЗ-330210, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.15 на 23 километре трассы. Здесь 33-летний водитель ВАЗа допустил столкновение со стоящим ГАЗ-221727. От удара автомобиль «Газель» начала движение и въехала в стоящий ГАЗ-330210.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 23-летний пассажир доставлены в больницу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».