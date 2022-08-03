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Томичей приглашают на большой джазовый open air

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В честь 18-летия джаз-кафе Underground в Томске 18 августа пройдет большой праздничный open air. Гостей ждет музыкальная программа и угощения.

«Это первое празднование дня рождения Undergroung за прошедшие три года. Последний раз, в 2019 году, на именинный концерт в музейном саду собралось более 500 человек», — рассказали «Томскому Обзору» организаторы.

Музыкальным хэдлайнером вечера станет одна из лучших блюзовых групп страны Backstage band (Москва). Коллектив исполняет «оригинальную смесь ритм-энд-блюза, фанка, соула и южного рока с ярко выраженным импровизационным началом». Поддержку им окажут томские и новосибирские коллективы.

Кроме того, гостей вечера будут угощать блюдами, приготовленными на гриле, ремесленными сырами, крафтовыми напитками от томских производителей и кофе из кофейни «Шоколад».

Также для всех желающих будут работать тематические фотозоны.

Мероприятие пройдет в саду Томского областного краеведческого музея по адресу: пр. Ленина, 75 (вход с ул. Гагарина). Стоимость посещения open air 1650 — 1850 рублей, купить билеты можно по ссылке.

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