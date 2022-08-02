Три медведя повадились воровать овец в томской деревне

Охотники пытаются выследить медведей, которые нападали на овец в деревне Тискино Колпашевского района Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на районного охотоведа Андрея Шкрибайло.

«Около четырех дней назад поступила информация о том, что медведи воруют овец. Утащили порядка десяти голов из разных хозяйств. Удалось установить, что это не одна семья — двое средних ходят вместе, а еще один, большой, отдельно», — сказал Шкрибайло.

По его словам, медведей видели местные жители, в том числе женщина-почтальон.

Охотовед отметил, что выдано разрешение на регулирование численности медведей в окрестностях Тискино, но из-за прошедшего дождя охотники с собаками не смогли напасть на след косолапых.

После появления охотников медведи прекратили нападения на овец, добавил Шкрибайло.

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