18+
18+

Три медведя повадились воровать овец в томской деревне

Происшествия, Томские новости, медведи дикие животные нападение сводка жесть Томска интересные новости Три медведя повадились воровать овец в томской деревне

Охотники пытаются выследить медведей, которые нападали на овец в деревне Тискино Колпашевского района Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на районного охотоведа Андрея Шкрибайло.

«Около четырех дней назад поступила информация о том, что медведи воруют овец. Утащили порядка десяти голов из разных хозяйств. Удалось установить, что это не одна семья — двое средних ходят вместе, а еще один, большой, отдельно», — сказал Шкрибайло.

По его словам, медведей видели местные жители, в том числе женщина-почтальон.

Охотовед отметил, что выдано разрешение на регулирование численности медведей в окрестностях Тискино, но из-за прошедшего дождя охотники с собаками не смогли напасть на след косолапых.

После появления охотников медведи прекратили нападения на овец, добавил Шкрибайло.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске пройдет стратегическая сессия Тотального диктанта

18 июля 2022
Томские новости

Кассира банка в Томской области подозревают в подмене более 2,4 млн рублей на купюры «банка приколов»

20 июля 2022
Томские новости

Завтра в Томске временно перекроют участок ул. Яковлева

28 июля 2022
Томские новости

Прошлогодняя авиакатастрофа Ан-28 в Томской области произошла из-за не включенной вовремя противообледенительной системы — следствие

14 июля 2022
Томские новости

ТГУ признан одним из лучших российских вузов по машиностроению

20 июля 2022
Томские новости

Менее 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

9 июля 2022
Томские новости

В Томске до 26 августа ограничат движение по ул. Белозерской

12 июля 2022
Томские новости

Телефон в ботинке пытались передать на территорию томской колонии

13 июля 2022
Томские новости

У подопечных томского антикафе Cat Space появилась новая «котомама»

1 августа 2022