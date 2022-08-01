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Защита экс-замгубернатора Томской области Гурдина не смогла оспорить арест по делу о растрате

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Томский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции об аресте бывшего заместителя губернатора Томской области Юрия Гурдина, обвиняемого в организации растраты.

«Апелляционным определением Томского областного суда постановление Кировского районного суда Томска от 13.07.2022 об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гурдина оставлено без изменения, апелляционные жалобы защитников — без удовлетворения», — сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

Как сообщалось, 13 мая Юрий Гурдин подал в отставку. 13 июля стало известно о его задержании по подозрению в растрате в особо крупном размере. Уголовное дело возбудили по материалам ФСБ. Экс-чиновнику предъявлено обвинение по ч.3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты бюджетных денежных средств в особо крупном размере), его арестовали до 11 сентября.

По версии следствия, Гурдин с августа 2020 по ноябрь 2021 года организовал и контролировал растрату директором одного из фондов Томской области не менее 70 млн рублей, выделенных из областного бюджета на реализацию нацпроекта «Образование».

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