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Томские лучники привезли 3 медали с чемпионата Сибири

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Спортсмены из Томской области успешно выступили на чемпионате Сибирского федерального округа по стрельбе из лука, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Турнир проходил в Новосибирске на стадионе «Электрон» и собрал 64 лучников из девяти регионов России. Состязания проходили в дивизионах «классический» и «блочный лук» среди мужчин и женщин.

Томский лучник Дмитрий Воронов стал лучшим в «блочном луке», еще один томич — Денис Корешков — занял второе место. Анастасия Нагаева, выступавшая в этом же дивизионе, привезла в Томск «серебро».

В командных соревнованиях Дмитрий Воронов, Денис Корешков и Алексей Тюрин стали вторыми в «блочном луке». В «классическом луке» томская команда, в состав которой вошли Анатолий Ковалевский, Алексей Чудин и Руслан Лаврентьев, взяла «бронзу».

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