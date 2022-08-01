«Сотрудник» Центробанка убедил стрежевчанку перевести на «безопасный счет» более 110 тыс. рублей

1 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Пожилая жительница Стрежевого стала жертвой мошенников и лишилась 118 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

В минувшую среду, 27 июля, пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центрального Банка России. Он сообщил, что банковские карты женщины находятся в небезопасном состоянии. По его словам, чтобы обезопасить деньги их можно перевести их на «безопасный счет».

Женщина поверила звонившему, выполнила его указания и передала по предоставленным «сотрудником» реквизитам 118 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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