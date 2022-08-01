18+
18+

У подопечных томского антикафе Cat Space появилась новая «котомама»

Бизнес, Благотворительность, Котики, Томские новости, котокафе cat space коты томск новости интересное кафе афиша куда сходить У подопечных томского антикафе Cat Space появилась новая «котомама»

В марте 2022 года прежние владельцы котокафе Аина и Александр Ершовы продали бизнес. Новой хозяйкой Cat Space стала Екатерина Белугина. Формат заведения и главная цель — находить кошкам из приютов дом — остались неизменными.

До покупки антикафе Екатерина занималась помощью бездомным животным — одним находила семьи, других оставляла у себя. Сейчас у нее дома живут 9 взрослых кошек.

«Я следила за жизнью котокафе в соцсетях. Однажды увидела, что ребята уезжают и решила, почему бы не спросить у них о их деле, и не попробовать себя на этом месте. Считаю, что в работе „котомамы“ больше благородства, справедливости и чести, чем в прошлой работе в российских судах», — делится Белугина.

По ее словам, в работе котокафе ничего не изменилось. Здесь всё так же можно отдыхать, проводить время с друзьями, семьей, играть в настольные игры и смотреть фильмы. Ещё можно поучиться, поработать, почитать книгу, и всё это в компании с пушистыми друзьями. Главная задача — поиск дома для котиков. С марта 13 кошек нашли своих хозяев.

Кроме того, бывшие владельцы котокафе Аина и Александр Ершовы регулярно проводили гаражные распродажи в пользу подопечных. Новая «котомама» развила эту идею и придумала «Мурррчальный Shop».

«Мы организовывали благотворительные гаражные распродажи: люди приносили нам вещи, книги в хорошем состоянии, а мы продавали в пользу котокафе. Постепенно, вещей и полезностей для дома стало так много, что это заняло целую комнату, которую мы переоборудовали под second hand», — вспоминает Аина.

Секонд-хенд в стенах Cat Space открыт всегда. Здесь можно приобрести одежду, обувь и аксессуары. Екатерина планирует продолжать традицию гаражных распродаж, следующая ожидается осенью.

Новая владелица стремится к тому, чтобы улучшить котокафе и придумать что-то новое.

«Есть планы, как сделать пространство ещё интереснее, добавить новые зоны для отдыха и развлечения гостей, но пока я ограничена в средствах, так как содержание помещения и хвостатых дело непростое. По мере возможностей эти планы буду реализовывать, надеюсь, что скоро», — рассказывает Екатерина Белугина.

Подробнее о жизни котокафе можно узнать в группе ВКонтакте.

Ранее сообщалось, что томское котокафе Cat Space выставлено на продажу. Причиной такого решения владельцы Аина и Александр Ершовы называли «усталость от Томска» и, как следствие, переезд в другой город. Проектом ребята занимались больше четырех лет.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичи смогут получить скидки в рамках проекта СберЛето

6 июля 2022
Томские новости

Вечером в Томске ограничат движение большегрузов по Коммунальному мосту

22 июля 2022
Томские новости

На одном из томских перекрестков действует «вафельная разметка»

14 июля 2022
Томские новости

Томский тяжеатлет стал вторым на чемпионате России

7 июля 2022
Томские новости

Беременные гадюки активизировались в Томске

14 июля 2022
Томские новости

В Томске открывается мини-выставка «Летом на даче!»

14 июля 2022
Томские новости

Томичка купила новый телефон, чтобы сохранить деньги, но лишилась почти полумиллиона рублей

29 июля 2022
Томские новости

В Томске открылась выставка художницы с синдромом Дауна

15 июля 2022
Томские новости

Накануне в Томске загорелся деревянный дом в исторической части города

8 июля 2022