У подопечных томского антикафе Cat Space появилась новая «котомама»

Томский Обзор / Фото: 1 августа 2022 // Фото: https://vk.com/catspacetomsk

В марте 2022 года прежние владельцы котокафе Аина и Александр Ершовы продали бизнес. Новой хозяйкой Cat Space стала Екатерина Белугина. Формат заведения и главная цель — находить кошкам из приютов дом — остались неизменными.

До покупки антикафе Екатерина занималась помощью бездомным животным — одним находила семьи, других оставляла у себя. Сейчас у нее дома живут 9 взрослых кошек.

«Я следила за жизнью котокафе в соцсетях. Однажды увидела, что ребята уезжают и решила, почему бы не спросить у них о их деле, и не попробовать себя на этом месте. Считаю, что в работе „котомамы“ больше благородства, справедливости и чести, чем в прошлой работе в российских судах», — делится Белугина.

По ее словам, в работе котокафе ничего не изменилось. Здесь всё так же можно отдыхать, проводить время с друзьями, семьей, играть в настольные игры и смотреть фильмы. Ещё можно поучиться, поработать, почитать книгу, и всё это в компании с пушистыми друзьями. Главная задача — поиск дома для котиков. С марта 13 кошек нашли своих хозяев.

Кроме того, бывшие владельцы котокафе Аина и Александр Ершовы регулярно проводили гаражные распродажи в пользу подопечных. Новая «котомама» развила эту идею и придумала «Мурррчальный Shop».

«Мы организовывали благотворительные гаражные распродажи: люди приносили нам вещи, книги в хорошем состоянии, а мы продавали в пользу котокафе. Постепенно, вещей и полезностей для дома стало так много, что это заняло целую комнату, которую мы переоборудовали под second hand», — вспоминает Аина.

Секонд-хенд в стенах Cat Space открыт всегда. Здесь можно приобрести одежду, обувь и аксессуары. Екатерина планирует продолжать традицию гаражных распродаж, следующая ожидается осенью.



Новая владелица стремится к тому, чтобы улучшить котокафе и придумать что-то новое.

«Есть планы, как сделать пространство ещё интереснее, добавить новые зоны для отдыха и развлечения гостей, но пока я ограничена в средствах, так как содержание помещения и хвостатых дело непростое. По мере возможностей эти планы буду реализовывать, надеюсь, что скоро», — рассказывает Екатерина Белугина.

Подробнее о жизни котокафе можно узнать в группе ВКонтакте.

Ранее сообщалось, что томское котокафе Cat Space выставлено на продажу. Причиной такого решения владельцы Аина и Александр Ершовы называли «усталость от Томска» и, как следствие, переезд в другой город. Проектом ребята занимались больше четырех лет.

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