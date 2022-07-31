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В Томске иномарка въехала в дерево, погиб водитель

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Сегодня утром, 31 июля, в Томске произошло ДТП, в результате которого погиб 58-летний мужчина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 5.45 на ул. Ивановского, 6. По предварительным данным, водитель Toyota Corolla Runx потерял управление, вследствие чего автомобиль въехал в дерево.

В результате ДТП мужчина, управлявший иномаркой, скончался до приезда «скорой».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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