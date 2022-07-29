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Бывший вице-мэр Томска Подгорный задержан по подозрению в посредничестве при передаче взятки — источник

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Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего заместителя мэра Томска по капитальному строительству Павла Подгорного, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Подгорный задержан по подозрению в посредничестве при передаче взятки», — сказал собеседник агентства.

Напомним, с 2009 по 2012 годы Павел Подгорный занимал должность начальника департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса администрации Томской области. Позже против него было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Оно касалось строительства автодороги к коттеджному поселку Серебряный бор.

Дело против Подгорного было прекращено в 2013 году, после чего он был назначен вице-мэром Томска по капстроительству. Через год чиновник покинул свой пост

Павел Подгорный также является мужем вице-мэра Томска — бывшего начальника городского департамента архитектуры и градостроительства Анны Подгорной. Чиновница в 2019 году получила условный срок за злоупотребления полномочиями. В 2021 году Анна Подгорная выступала свидетелем обвинения по делу мэра Томска Ивана Кляйна.

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