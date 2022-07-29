18+
18+

Движение трамваев №5 в Томске приостановят в воскресенье

Общественный транспорт, Томские новости, мэрия администрация общественный транспорт где трамваи схема проезда интересные новости Томска Движение трамваев №5 в Томске приостановят в воскресенье

В воскресенье, 31 июля, в Томске временно изменится схема и график движения трамваев, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с плановыми работами по послеосадочному ремонту трамвайных путей на участке пр. Комсомольский от пр. Фрунзе до ул. Лебедева будет приостановлено движение трамваев маршрута №5, «двойки» будут ходить от пл. Южной через пр. Кирова до мкр. Черемошники.

Маршруты № 1, 3, 4 в связи с ремонтом трамвайных путей на участке ул. Лебедева остаются закрытыми.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские рафтеры привезли медали с чемпионата Казахстана

13 июля 2022
Томские новости

Томичей приглашают на благотворительную выставку котят и щенков Воскресенской горе

1 июля 2022
Томские новости

Более 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

23 июля 2022
Томские новости

Томичей приглашают сыграть в настольный теннис под открытым небом

26 июля 2022
Томские новости

Апелляция поддержала решение первой инстанции о банкротстве проектного института Томгипротранс

7 июля 2022
Томские новости

Музей, посвященный автору Анискина, появится в Томской области

6 июля 2022
Томские новости

Юбилейный фестиваль «CON.Версия» пройдет в Томске в очном формате

7 июля 2022
Томские новости

Утреннее падение автокрана не отразится на графике ремонта Коммунального моста в Томске — мэрия

25 июля 2022
Томские новости

Мотоциклист погиб при столкновении с двумя иномарками в Томске

20 июля 2022