Движение трамваев №5 в Томске приостановят в воскресенье

29 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

В воскресенье, 31 июля, в Томске временно изменится схема и график движения трамваев, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с плановыми работами по послеосадочному ремонту трамвайных путей на участке пр. Комсомольский от пр. Фрунзе до ул. Лебедева будет приостановлено движение трамваев маршрута №5, «двойки» будут ходить от пл. Южной через пр. Кирова до мкр. Черемошники.

Маршруты № 1, 3, 4 в связи с ремонтом трамвайных путей на участке ул. Лебедева остаются закрытыми.

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