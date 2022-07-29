Похитители 17 велосипедов задержаны в Томске

Томские полицейские задержали 4 местных жителей, подозреваемых в краже 17 велосипедов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, с апреля по июль 2022 года подозреваемые похитили велосипеды общей стоимостью более 160 тыс. рублей.

Так, 45-летний местный житель с июня по июль 2022 года похитил 6 велосипедов общей стоимостью 43 тыс. рублей. В Кировском районе города Томска 43-летний местный житель похитил из пунктов проката 3 велосипеда стоимостью более 64 тыс. рублей.

Всё похищенное имущество подозреваемые сбывали третьим лицам или в комиссионные магазины. Полицейскими изъято несколько велосипедов, которые возвращены законным владельцам.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ «Кража». В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а одному фигуранту уголовных дел избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские выясняют причастность фигурантов к другим эпизодам преступной деятельности.

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