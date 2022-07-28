18+
18+

Участок ул. Усова в Томске на день сделают пешеходным для проведения развлекательных мероприятий

Город, Конкурсы и акции, Культура в Томске, Томские новости, усова пешеходные улицы культурна программа томский арбат интересные новости Участок ул. Усова в Томске на день сделают пешеходным для проведения развлекательных мероприятий

В следующую субботу, 6 августа, в Томске участок ул. Усова временно сделают пешеходным. Там развернутся интерактивные площадки и фудкорт, сообщает пресс-служба мэрии.

Предполагается, что участок ул. Усова от пр. Ленина до ул. Вершинина превратится в пешеходный проспект с множеством культурных и образовательных локаций. В связи с этим здесь с 11.30 до 22.00 будет ограничено движение транспорта.

Уточняется, что жители близлежащих домов будут оповещены о временных неудобствах. Также будет организован режим подъезда к домам, дворы которых выходят на ул. Усова.

Ранее с предложением создать пешеходную улицу в Томске по аналогии с созданием пешеходных проспектов в других городов России вышли представители Центра развития городской среды. Ранее томичей просили высказать свои пожелания, чтобы они хотели видеть на пешеходном участке улицы Усова.

Творческие томичи и коллективы города, желающие показать свои выступления, могут подать заявки на участие в мероприятии по телефонам 52-66-53, 8-913-856-54-60.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Люди погибли при пожаре в селе Колбинка Томской области

17 июля 2022
Томские новости

Томичей приглашают на благотворительную выставку котят и щенков Воскресенской горе

1 июля 2022
Томские новости

Томичей приглашают на закрытие театрального сезона с уличной программой

5 июля 2022
Томские новости

В Томске пенсионер убил кота, который бегал за его кошкой

4 июля 2022
Томские новости

Томичей приглашают на гаражную распродажу в пользу животных

22 июля 2022
Томские новости

Томичам покажут новую интерпретацию «Колобка» в «Театральной КвАРТире»

21 июля 2022
Томские новости

Семь человек погибли при пожаре в селе в Томской области

17 июля 2022
Томские новости

В Томской области открылся музей памяти Виля Липатова

13 июля 2022