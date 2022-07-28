Участок ул. Усова в Томске на день сделают пешеходным для проведения развлекательных мероприятий

28 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

В следующую субботу, 6 августа, в Томске участок ул. Усова временно сделают пешеходным. Там развернутся интерактивные площадки и фудкорт, сообщает пресс-служба мэрии.

Предполагается, что участок ул. Усова от пр. Ленина до ул. Вершинина превратится в пешеходный проспект с множеством культурных и образовательных локаций. В связи с этим здесь с 11.30 до 22.00 будет ограничено движение транспорта.

Уточняется, что жители близлежащих домов будут оповещены о временных неудобствах. Также будет организован режим подъезда к домам, дворы которых выходят на ул. Усова.

Ранее с предложением создать пешеходную улицу в Томске по аналогии с созданием пешеходных проспектов в других городов России вышли представители Центра развития городской среды. Ранее томичей просили высказать свои пожелания, чтобы они хотели видеть на пешеходном участке улицы Усова.

Творческие томичи и коллективы города, желающие показать свои выступления, могут подать заявки на участие в мероприятии по телефонам 52-66-53, 8-913-856-54-60.

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