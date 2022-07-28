Аварийный дом снесли на ул. Энергетиков в Томске

28 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

В Томске демонтировали двухэтажный деревянный аварийный дом на ул. Энергетиков, 11, сообщает пресс-служба мэрии.

Здание было введено в эксплуатацию в 1962 году. В 2015 его признали аварийным, а жильцам предоставили другие помещения для проживания.

Перед сносом дом обесточили, отключили от водоснабжения и канализации. Также была разработана проектно-сметная документация и проведен аукцион. На работах по демонтажу здания работал экскаватор и три грузовые машины.

Мусор, образовавшийся после сноса, подрядчики вывезли на полигон.

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