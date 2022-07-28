Завтра в Томске временно перекроют участок ул. Яковлева

28 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

Завтра, 29 июля, в Томске будет временно перекрыт участок ул. Яковлева от ул. Больничной до ул. Ачинская, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с авариными работами по восстановлению горячего водоснабжения на тепломагистрали №7.

Предполагается, что перекрытие продлится с 20.00 пятницы, 29 июля, до 24.00 воскресенья, 31 июля. В это время изменится схема движения автобусов № 11, 13/14, 120 и 510.



От ул. Пушкина к ул. Яковлева: ул. Пушкина - ул. Яковлева- пер. Кустарный - ул. Белозерская - ул. Ачинская - ул. Яковлева- далее по маршруту.



От ул. Яковлева к ул. Пушкина: ул. Яковлева - ул. Ачинская - ул. Белозерская - ул. Пушкина - далее по маршруту.



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