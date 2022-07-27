Томичам расскажут о разумном потреблении и дизайн-мышлении

В рамках выставки экологического дизайна «Фантастик Пластик» СИБУР и Московский музей дизайна проведут цикл лекций и экскурсий на тему разумного потребления и связи дизайна и экологии. До конца сентября томичи смогут бесплатно посетить мероприятия и посмотреть экспозицию в галерее «В Главном», сообщают организаторы.

Так, 28 июля в шатре Института искусств и культуры в роще ТГУ пройдет лекция стилиста, основателя селективного магазина винтажной одежды Ксении Нагорняк «Реальная цена моды». Эксперт расскажет о фактическом положении дел в индустрии, о «неутешительных цифрах количества производимой новой одежды и о влиянии консьюмеризма на окружающую среду». Участники узнают о том, что такое «ресейл», «апсайклинг», «реюз» и как с их помощью прийти к решению проблемы избыточного потребления.

На следующий день, 29 июля, состоится онлайн-лекция графического дизайнера, создателя бренда вещей, сделанных из вторично использованных полиэтиленовых пакетов Plasticdoom Галины Лариной. От лектора гости узнают о том, как современные дизайнеры работают с комплексными вопросами, связанными с экологией.

В начале сентября лекцию «Пластик и Дизайн. История серийного производства» прочтет историк дизайна Павла Ульянова. Он расскажет о том, как изобретение пластиков увеличило количество доступных товаров массового потребления, к чему это привело и о решениях проблемы переизбытка производства, которые ищет современный дизайн.

Завершится образовательный цикл выставки лекцией основателя и директора Московского музея дизайна Александры Саньковой. От нее гости встречи узнают о связи разумного потребления и дизайна. Александра также расскажет о том, как без ущерба для окружающей среды производить новые предметы.

После всех очных лекций будут проходить экскурсии по выставке «Фантастик Пластик», где представлены работы более 40 зарубежных и российских дизайнеров и дизайн-студий. Это реализованные проекты — от украшений и одежды до арт-инсталляций — и экспериментальные идеи использования отслужившего свой срок пластика.

Посещение всех мероприятий бесплатное, но по предварительной регистрации по ссылке. Подробности можно уточнить по телефону: +7 909 549-19-01.

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