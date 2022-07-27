Ремонт крыши Томского театра драмы планируют закончить в 2022 году

27 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Начатый в июне ремонт крыши здания Томского театра драмы намерены завершить до конца года, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Несмотря на большое количество осадков этим летом, капремонт крыши планируем завершить в 2022 году», — сообщил мастер участка Алексей Ключник.

Ремонт выполняют более 40 специалистов. На сегодняшний день демонтирована старая кровля, выполняются монтаж ливневой системы и отделка помещений.

В сообщении уточняется, что сейчас специалисты готовят проектно-сметную документацию на ремонт входной группы Театра драмы, в том числе ступеней и стилобата перед главным входом.

Томский театр драмы — один из первых в Сибири. Его история началась в 1850 году, когда в Томске было построено первое театральное здание. С 1945 года Томский театр драмы выпустил более 650 спектаклей по пьесам Островского, Чехова, Горького, Грибоедова, Уайльда, Лопе де Вега, Мольера, Уильямса и многих других отечественных и зарубежных драматургов. В разные годы творческий коллектив театра возглавляли такие яркие режиссеры, как Феликс Григорьян, Михаил Борисов, Борис Цейтлин. В театре шли постановки Владимира Масса, Александра Бурдонского, Олега Рыбкина, Георгия Товстоногова-младшего, Владимира Золотаря и других.

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