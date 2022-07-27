На Кузовлевском тракте в Томске обустроят велодорожки

27 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Подрядчик обозначит место движения для велосипедистов на Кузовлевском тракте на участке от ул. Мичурина в сторону ТНХК, сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что после окончания ремонта дорожного полотна, на этапе нанесения разметки, планируется разграничить движение велосипедного и автомобильного транспортов.

«Все больше людей использует велосипеды для поездок на работу или на отдых. Ширина проезжей части на путепроводе позволяет нам выделить дорожку, чтобы велосипедисты не мешали движению автомобилей, но при этом были бы полноценными участниками движения и чувствовали себя в безопасности», — сообщил заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус.

Напомним, в апреле начался ремонт путепровода по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Стоимость контракта составляет более 50 млн рублей. Все работы должны быть завершены до 15 августа.

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